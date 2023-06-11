В Новокузнецке посадили кедровую аллею в память о погибших в СВО

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

В мероприятии приняли участие школьники, педагоги, студенты, военные, полицейские и ученые города.Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов.

Михаил Кель учился в школе №31. С 2001 по 2003 годы он служил в десантно-штурмовой бригаде на Дальнем Востоке. Когда началась спецоперация на Украине, Михаил добровольно заключил контракт для участия в ней. Дальше его военный путь проходил в составе 55-ой мотострелковой бригады, которая выполняла боевые задачи в ДНР и ЛНР. Михаил погиб в январе 2023 года. За героизм и отвагу был представлен к ордену Мужества (посмертно).

На фасаде его родной школы на днях была установлена мемориальная доска в память о нем.

Также мемориальные доски памяти выпускников были установлены на фасаде школы № 2. Там обучались Денис Демидько, старший сержант полиции, сотрудник новокузнецкого ОМОНа и Михаил Крафт, младший сержант вооруженных сил РФ. Оба посмертно награждены орденами Мужества.

В память о земляках-героях учащиеся школы № 31 вместе со своими педагогами решили посадить кедровую аллею. Им помогли студенты экологического отряда Сибирского государственного индустриального университета, сотрудники полиции, ученые и военные.