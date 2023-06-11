На юге Кузбасса в очередной раз тряхнуло

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По данным ученых, сейсмособытие имело природный характер.

Сегодня, 11 июня, в Таштагольском муниципальном районе произошло землетрясение магнитудой 3,5 и интенсивностью 4,1 балла по шкале MSK64. Толчок земной коры был зафиксирован в 12 часов 11 минут сейсмологами Единой геофизической службы РАН.

Как пишут в соцсетях местные жители, жертв и разрушений не наблюдалось, но в районном центре некоторое время звучали тревожные сирены.

Напомним, что перед этим подземный толчок в Таштагольском районе был зафиксирован учеными вечером 30 мая. Магнитуда была 3,2. Землетрясение также имело природный характер и осталось незамеченным обычными жителями.