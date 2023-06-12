Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем России и Днем города Кемерово

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей с Днем России и днем города Кемерово, которые отмечаются сегодня, 12 июня. Тексты поздравлений опубликованы в телеграм-канале главы региона.

Фото: пресс-служба АПК.

Сергей Цивилев отметил, что День России символизирует национальное единение и гордость за великую судьбу нашего Отечества. По его мнению, очень символично то, что ровно год назад было подписано соглашение между Кузбассом и Горловкой. Сейчас наш регион оказывает поддержку братскому шахтерскому городу, помогает вернуться к мирной жизни.

Губернатор поблагодарил кузбассовцев за любовь к Родине и своим корням и за плодотворный труд.

Сергей Цивилев также поздравил кемеровчан со 105-летием города. Он подчеркнул, что Кемерово продолжает динамично развиваться. В городе появилась новая набережная, построены Московская площадь, крупнейший за Уралом ледовый дворец «Кузбасс» и многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена». Также в Кемерове растет жилой массив, строятся объекты социальной инфраструктуры, ведется работа над главным стратегическим проектом – автомобильной трассой в обход города.

Глава региона пожелал горожанам крепкого здоровья, жизненной энергии и ярких достижений, а самому Кемерову – благополучия и процветания.