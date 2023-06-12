Жительница Кузбасса пошла в лес за черемшой и заблудилась

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Березовском спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину. Об инциденте рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

8 июня местная жительница пошла за черемшой в лес в районе поселка шахты Березовская и пропала. На следующий день информация о заблудившейся женщине поступила диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы. На место ЧП прибыли спасатели вместе с кинологами. В результате поисковых мероприятий женщина была найдена. Ее доставили до города. От медицинской помощи она отказалась.