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НовостиПроисшествия12 июня 2023 4:40

Жительница Кузбасса пошла в лес за черемшой и заблудилась

Женщина провела в лесном массиве всю ночь
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Березовском спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину. Об инциденте рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

8 июня местная жительница пошла за черемшой в лес в районе поселка шахты Березовская и пропала. На следующий день информация о заблудившейся женщине поступила диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы. На место ЧП прибыли спасатели вместе с кинологами. В результате поисковых мероприятий женщина была найдена. Ее доставили до города. От медицинской помощи она отказалась.