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НовостиОбщество12 июня 2023 5:06

В Кемерове раньше срока открыли перекресток Каменская - Сибиряков-Гвардейцев

Движение было возобновлено вечером 11 июня
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове раньше запланированного срока открыли движение автомобилей через перекресток улиц Каменская и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что проезд был закрыт в пятницу 9 июня в связи со строительными работами в рамках комплексного освоения территории заискитимской части города. Ограничения должны были действовать до 6.00 понедельника, 12 июня. Однако возобновить движение автомобилей удалось раньше срока - вечером 11 июня.