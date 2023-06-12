В Кемерове раньше срока открыли перекресток Каменская - Сибиряков-Гвардейцев

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове раньше запланированного срока открыли движение автомобилей через перекресток улиц Каменская и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что проезд был закрыт в пятницу 9 июня в связи со строительными работами в рамках комплексного освоения территории заискитимской части города. Ограничения должны были действовать до 6.00 понедельника, 12 июня. Однако возобновить движение автомобилей удалось раньше срока - вечером 11 июня.