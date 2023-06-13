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НовостиОбщество13 июня 2023 4:18

Выборы губернатора Кузбасса назначены на 10 сентября

В этот же день пройдут выборы областных депутатов
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Выборы губернатора Кузбасса и депутатов регионального парламента будут проведены 10 сентября 2023 года. Такое решение приняли депутаты парламента Кузбасса.

В пресс-службе парламента пояснили, что дата голосования выбрана в соответствии с законодательством, согласно которому выборы в органы государственной власти субъектов РФ должны быть проведены в единый день голосования – второе воскресенье сентября.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев заявил о готовности пройти на второй срок губернатором.