Лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса стали три муниципалитета Кузбасса

Награды Всероссийского конкурса получили сразу три муниципалитета Кузбасса.

Три муниципалитета Кемеровской области - Киселевск, Гурьевский и Маринский муниципальные округа - стали лучшими по итогам Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».

- Гурьевск получил диплом I степени, Киселевск занял второе место, а Мариинский округ стал лучшим в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами». Всего в этом году участниками конкурса стали 296 муниципальных образований. Это 122 городских округа, 139 муниципальных районов и 37 муниципальных округов из 61 субъекта страны, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации правительства региона.

Оценивая участников конкурса, жюри обращало внимание на качество управления бюджетными доходами, расходами, муниципальной собственностью и долгом. Особенное внимание было уделено эффективности бюджетного планирования и исполнения бюджета, открытости и прозрачности деятельности местных финансовых органов.

- Отличный результат, показанный нашими муниципалитетами на Всероссийском конкурсе, - это результат системной работы по совершенствованию и повышению эффективности управленческих процессов, в том числе в финансовой сфере. Строительство важных инфраструктурных и социальных объектов, благоустройство городов, решение первоочередных хозяйственных вопросов - приоритетные направления в Кузбассе. Важно, что конкурс позволяет делиться опытом и передовыми наработками в сфере муниципального управления, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев.