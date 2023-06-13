«Ростелеком» по программе устранения цифрового неравенства обеспечил связью еще два населенных пункта Кузбасса

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

В Кузбассе в рамках УЦН 2.0 с 2021 года построены 44 базовые станции во всех муниципальных округах. Цифровая карта региона продолжает расширяться. До конца 2023 года беспроводные технологии четвертого поколения станут доступны жителям еще 19 малых территорий.

«Комплексное развитие инфраструктуры LTE «Ростелекома» в Кузбассе не останавливается. С появлением 4G в Кирсановке и Тундинке мы фиксируем заметное проникновение цифровых сервисов, а пользовательская активность уже сравнима с городскими показателями. За надежность и резерв сети в этих деревнях отвечают оптоволоконные каналы связи, от которых «запитаны» базовые станции. Они работают на частоте 1800 мГц, что позволяет абонентам выходить в онлайн на высокой скорости», – комментирует технический директор «Ростелекома» в Кемеровской области Станислав Полянский.

По данным провайдера, самые востребованные сервисы среди жителей – это мессенджеры и видеосвязь с близкими, госуслуги, банковские приложения. Также сельчане теперь смогут при необходимости оперативно связаться со службами экстренного реагирования. Особенно это актуально для Тундинки, которая находится в 50 километрах от райцентра в тайге.

«Мариинский округ славится своими живописными поселениями и богатой историей. Современные телекоммуникации способствуют дальнейшему развитию наших территорий, открывают север Кузбасса для локальных путешественников, которым интересен многонациональный культурный уклад и первозданная сибирская природа. Благодаря проекту УЦН 2.0 уже 12 малонаселенных пунктов в районе открыты для большого мира», - говорит глава Мариинского муниципального округа Александр Кривцов.

Напомним, что программа Министерства цифрового развития РФ по устранению цифрового неравенства реализуется по всей стране, второй этап начался в 2021 году. Провайдер проекта «Ростелеком» обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет и мобильную связь для отдаленных населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек, в том числе и в Кузбассе. Адресная программа стройки базовых станций учитывает результаты голосования на портале Госуслуги, в этом году оно начнется осенью.