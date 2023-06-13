Жители Кировского района Кемерова останутся без горячей воды

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 14 июня, в Кемерове стартует очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом напомнили в СГК Кузбасса.

Без горячей воды временно останутся часть потребителей в Кировском районе. В период с 14 по 27 июня специалисты будут проверять повышенным давлением тепломагистрали.

Список улиц, где не будет горячей воды:

Кировский район. Кварталы: № 21, 21а, 31, «Строммаш», «Стройгородок», 3/4 кв. 1/2. Перечень улиц: ул. Спартака (нечетная сторона от дома №9, четная сторона от дома №14), ул. Лазо, ул. Красноярская, ул. Тургенева, ул. Шубина, ул. Каркасная, ул. Народная, ул. Кедровская, ул. Инициативная (четная сторона с дома №90 по №108, нечетная сторона с дома №87а по №125а), пер. Инициативный, пер. 2-й Инициативный, ул. Стройгородок, ул. Кировская, ул. Алыкаевская, ул.Варшавская, ул. Таежная, ул. Халтурина (кроме дома №3а), ул. Металлистов.