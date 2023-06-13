В Кузбассе водитель иномарки врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Березовском автомобилист совершил ДТП и скрылся с места аварии. Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя в течение двух часов.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, ДТП произошло накануне на улице Вахрушева. Водитель автомобиля «Ниссан Террано» врезался в «Хендэ Солярис», в результате чего серьезно пострадала 35-летняя пассажирка «Хендэ». Сразу же после аварии нарушитель поспешил скрыться, однако вскоре был задержан полицейским. Мужчина был нетрезв. Сам он рассказал, что после совершения ДТП испугался, ушел домой и там, чтобы снять стресс немного выпил.

На мужчину составили протоколы сразу по нескольким статьям, в том числе за оставление места дорожно-транспортного происшествия и за невыполнение требования на запрет употребления алкоголя после аварии, к которой водитель причастен. Также автомобилисту предстоит ответить за совершение ДТП, обстоятельства которого будут установлены в ходе административного расследования.