В Кузбассе пропавшего подростка нашли в доме у родственницы

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Прокопьевске полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка в доме у родственницы. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вечером 10 июня юноша сбежал из социального учреждения. После обращения в полицию были организованы поиски подростка. В них принимали участие инспекторы ПДН, участковые, оперативники уголовного розыска, волонтеры.

В итоге сегодня школьника обнаружили в доме у родственницы. Сообщается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.