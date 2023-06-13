В Кузбассе пропавшего подростка нашли в доме у родственницы

Фото: архив "КП"
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Прокопьевске полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка в доме у родственницы. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Вечером 10 июня юноша сбежал из социального учреждения. После обращения в полицию были организованы поиски подростка. В них принимали участие инспекторы ПДН, участковые, оперативники уголовного розыска, волонтеры.
В итоге сегодня школьника обнаружили в доме у родственницы. Сообщается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.