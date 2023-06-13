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НовостиПроисшествия13 июня 2023 9:26

В Кузбассе пропавшего подростка нашли в доме у родственницы

Юноша отсутствовал несколько дней
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Прокопьевске полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка в доме у родственницы. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вечером 10 июня юноша сбежал из социального учреждения. После обращения в полицию были организованы поиски подростка. В них принимали участие инспекторы ПДН, участковые, оперативники уголовного розыска, волонтеры.

В итоге сегодня школьника обнаружили в доме у родственницы. Сообщается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.