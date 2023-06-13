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НовостиОбщество13 июня 2023 11:52

Пять миллиардов финансовой поддержки получили кузбасские предприниматели и самозанятые

Процентные ставки для них снижены на два пункта
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Самозанятым в Кузбассе быть выгодно.

Самозанятым в Кузбассе быть выгодно.

В Кузбассе за пять лет предприниматели и самозанятые получили финансовую поддержку на пять миллиардов рублей. Процентные ставки для них снижены на два пункта, сегодня они составляют от 3% до 9% годовых.

Финансовую поддержку микро, малый и средний бизнес Кузбасса бизнесмены получают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

- Неугольная экономика в Кузбассе становиться все более устойчивой. Предоставляемые малому и среднему предпринимательству на льготных условиях микрозаймы и гарантии, реально увеличивают темпы роста малого бизнеса, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.

За пять лет в Кузбассе утвердили программу льготного финансирования физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых.

- В регионе значительно расширен перечень приоритетных направлений бизнеса, своевременно приняты специальные антикризисные программы поддержки бизнеса в период пандемии и санкционного давления, - сообщили «Комсомолке» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.