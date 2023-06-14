В Кемерове выбрали 11 скверов и парков для благоустройства

В Кемерове преобразят 11 скверов и парков.

В Кемерове из 13 заявленных на благоустройство скверов и парков выбрали 11 пространств. За них проголосовали свыше 70 тысяч кемеровчан. Скверы и парки отремонтируют в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В центре Кемерова благоустроят аллею улицы Весенней от проспекта Советского до улицы Н. Островского, а также сквер Искусств на улице Коммунистической. Везде установят освещение.

Асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны, новые урны, скамейки, газоны появятся в сквере на пересечении улиц 1-я Линия и Базовая в Заводском районе. На ФПК отремонтируют сквер Новорожденных, а в Рудничном районе благоустроят сквер, соединяющий улицу Институтскую и проспект Шахтеров.

В рамках нацпроекта изменится внешний вид городских пространств в Кировском районе, в городских поселках Кемеровский и Промышленновский.

- У каждого жителя Кузбасса есть свои любимые места, поэтому благодаря активному участию кузбассовцев в федеральном проекте «Жилье и городская среда» наши города заметно преображаются, становятся красивее и комфортнее, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.