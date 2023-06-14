Кадровые центры Кемерова и Новокузнецка стали лучшими в Кузбассе

В Кузбассе выбрали лучшие кадровые центры.

В Кузбассе прошел региональный этап II Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости населения. Экспертная комиссия определила лучший центр занятости населения Кузбасса, лучший проект и лучшего специалиста.

- В первой номинации вне конкуренции центры занятости населения Кемерова и Новокузнецка. Лучшим проектом признаны практики кемеровского кадрового центра. Первыми среди специалистов стали: новокузнечанка Анна Андреева, кемеровчанка Марина Ильмукова и Ольга Кунгурова из Яшкинского округа.

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса представят Кузбасс в финале, он пройдет в Москве.