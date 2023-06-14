В Кузбассе полицейские спасли задыхающегося ребенка

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Новокузнецке полицейские доставили в больницу ребенка, который не мог дышать. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

К инспекторам ГИБДД, которые находились на маршруте патрулирования, за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что его маленький сын что-то проглотил и начал задыхаться. Полицейские, включив проблесковые маячки, сопроводили автомобиль с малышом до больницы, где мальчику оказали экстренную помощь.

- Хотел бы выразить огромную благодарность сотрудникам ГАИ за то, что не оставили в трудной ситуации, - поблагодарил полицейских отец малыша Сергей Щепоков.