В Кузбассе полицейские спасли задыхающегося ребенка

Фото: архив "КП"
Фото: Кирилл ЧАЩИН
В Новокузнецке полицейские доставили в больницу ребенка, который не мог дышать. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
К инспекторам ГИБДД, которые находились на маршруте патрулирования, за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что его маленький сын что-то проглотил и начал задыхаться. Полицейские, включив проблесковые маячки, сопроводили автомобиль с малышом до больницы, где мальчику оказали экстренную помощь.
- Хотел бы выразить огромную благодарность сотрудникам ГАИ за то, что не оставили в трудной ситуации, - поблагодарил полицейских отец малыша Сергей Щепоков.