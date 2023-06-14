Президент РФ вручил государственные награды трем кузбассовцам

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В Кузбассе три работника филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» получили государственные награды. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе говорится, что за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российский Федерации» присвоено бригадиру освобожденному станции Тырган Прокопьевской дистанции Ивану Нуце и старшему электромеханику бригады Беловской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Сергею Сальникову.

Кроме того, медалью «За развитие железных дорог» награжден преподаватель Тайгинского подразделения Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций Западно-Сибирской железной дороги Игорь Осинцев.