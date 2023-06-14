14 июня в Кемерове временно не будут работать несколько светофоров

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 14 июня, временно не будут работать светофоры в Рудничном и Ленинском районе. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 09.00 до 12.00 перестанет показывать сигналы светофор по улице Терешковой в районе остановки «Крамского», с 13.00 до 16.00 – на бульваре Строителей, 22. Это связано с отключением электричества на время ремонта, пояснили в мэрии.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов.