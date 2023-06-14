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НовостиОбщество14 июня 2023 3:39

14 июня в Кемерове временно не будут работать несколько светофоров

Это связано с отключением электричества
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 14 июня, временно не будут работать светофоры в Рудничном и Ленинском районе. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 09.00 до 12.00 перестанет показывать сигналы светофор по улице Терешковой в районе остановки «Крамского», с 13.00 до 16.00 – на бульваре Строителей, 22. Это связано с отключением электричества на время ремонта, пояснили в мэрии.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов.