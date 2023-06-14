В Кузбассе правоохранители заинтересовались инцидентом с облитой кипятком девочкой

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по информации о девочке, которая получила сильные ожоги.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что ночью 6 июня в Междуреченске мужчина, отдыхая с детьми на природе, выпил и опрокинул кипяток на свою дочь. Девочка была госпитализирована с сильными ожогами. Очевидцы опубликовали жуткие кадры из больницы, на которых видно, что почти все тело пострадавшей перебинтовано.

- По данному факту в следственном отделе по г. Междуреченск организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью.

В прокуратуре Кузбасса взяли на контроль ход проверки.