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НовостиОбщество14 июня 2023 4:12

Семь новых судей президент России назначил в Кузбассе

Указ Владимира Путина уже подписан
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе назначены новые судьи.

В Кузбассе назначены новые судьи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Путин назначил в Кузбассе семь новых судей. Указ об этом уже подписан.

Председателем Кемеровского районного суда стал Андрей Тупица, Чубулинский районный суд возглавила Марина Цайтлер, руководителем Гурьевского городского суда назначена Ирина Серикова. Судьей Заводского районного суда Новокузнецка стал Иван Захаров, Кемеровского районного суда - Ирина Серебренникова. Председателем Прокопьевского районного суда назначен Даниил Бурлов, Оксана Левченко стала руководителем Крапивинского районного суда.