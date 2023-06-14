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НовостиОбщество14 июня 2023 8:34

В Кемерове временно перенесут остановку «Универсам №2»

Это связано с реконструкцией участка тепловых сетей
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове временно перенесут остановку «Универсам №2» на проспекте Ленина в связи с реконструкцией участка тепловых сетей. Об этом сообщили в городской администрации.

С 13 июня остановка, расположенная до пересечения с улицей Волгоградской у дома №117, «переедет» на 70 метров ближе к началу дома. Еще одна остановка с таким же названием «Универсам №2», которая расположена в районе дома №119, временно будет отменена.

Изменения коснутся всех маршрутов пассажирского транспорта.

По данным СГК, реконструкция тепловых сетей на данном участке продлится до 30 сентября.