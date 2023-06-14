Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове временно перенесут остановку «Универсам №2» на проспекте Ленина в связи с реконструкцией участка тепловых сетей. Об этом сообщили в городской администрации.

С 13 июня остановка, расположенная до пересечения с улицей Волгоградской у дома №117, «переедет» на 70 метров ближе к началу дома. Еще одна остановка с таким же названием «Универсам №2», которая расположена в районе дома №119, временно будет отменена.

Изменения коснутся всех маршрутов пассажирского транспорта.

По данным СГК, реконструкция тепловых сетей на данном участке продлится до 30 сентября.