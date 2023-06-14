Водитель Мерседеса стал виновником смертельного ДТП в Кузбассе

В Кузбассе произошло смертельное ДТП.

В среду, 14 июня, на 17-м километре трассы Новокузнецк - Красулино произошло смертельное ДТП.

Водитель «Мерседеса», двигаясь со стороны города Новокузнецк в сторону села Недорезово, совершил опасный обгон и, выехав на встречку, столкнулся с минивеном «Ниссан Серена».

- В результате ДТП водитель минивена скончался на месте до приезда скорой помощи, водитель «Мерседес» получил травмы различной степени тяжести, он доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кемеровской области.

Сейчас по факту аварии сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

- Убедительно просим водителей, прежде чем приступить к обгону впереди движущегося транспорта, убедитесь в безопасности маневра, - напомнили в Госавтоинспекции региона.