На фестивале «Динотерра-2023» увеличат площадь палаточного городка

Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте

На международном научно-популярном фестивале «Динотерра», который пройдет с 23 по 25 июня в деревне Шестаково, будет увеличена площадь палаточного городка. Об этом сообщил организатор мероприятия, директор КБ «Энгиро» Никита Гирин.

По его словам, в этом году парковки расширят с семи до 12 гектаров. Количество биотуалетов увеличат с 36 до 150. Будет работать более 50 точек общепита и 70 точек сувенирной продукции.

Площадь палаточного городка увеличат с 1,3 до 2,6 гектара. Кемпинги разделят на две условные зоны - «Совы» и «Жаворонки», чтобы развести веселые компании и семьи с детьми. Уже сейчас на официальном сайте мероприятия можно приобрести палаточные места. Их цена составит 300 рублей за три дня. Также будет выделена отдельная зона для автодомов.

Напомним, что хэдлайнерами фестиваля станут Клава Кока, Юлия Савичева и Сергей Лазарев.