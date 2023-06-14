Кедр из Кузбасса стал участником национального конкурса «Дерево - памятник живой природы»

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

У него - 68 конкурентов из разных территорий России, в том числе всемирно известные.

18-и метровый кедр, которому, по оценкам специалистов, 117 лет, растет на улице Нижний Барзас в городе Березовском. На сегодняшний день длина окружности его ствола - 2 метра 70 сантиметров. Дерево первым в Сибири в 2013 году получило статус особо охраняемой природной территории - «Памятник живой природы».

- Список деревьев, участвующих в конкурсе, утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы. Среди 69 номинантов - Пушкинский и Суворовский дубы, кедр Пастернака, ясень Поленова, береза Долины гейзеров и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, - рассказал в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Голосование за главное дерево страны проходит на сайте www.rosdrevo.ru до 1 августа. За березовский кедр – он в списке номинантов под №41 может проголосовать любой желающий. К слову, Андрей Панов это уже сделал и приглашает кузбассовцев последовать его примеру.