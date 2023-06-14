В Кузбассе таможенники изъяли крупную партию контрафактной табачной продукции

Фото: Кемеровская таможня

«Нелегальные» сигареты пытались реализовать на территории областной столицы.

В рамках контроля за оборотом продукции на внутреннем рынке сотрудники Кемеровской таможни провели совместный рейд с представителями полиции. И в одном из торговых павильонов, принадлежавшем индивидуальному предпринимателю, таможенники обнаружили сигареты, произведенные в ОАЭ и Белоруссии.

Как уточнили в пресс-службе Кемеровской таможни, на всех пачках сигарет отсутствовали акцизные марки Российской Федерации. Предварительная стоимость табачной продукции составила более 200 тысяч рублей.

Вся незаконно реализуемая партия из 2250 пачек была изъята сотрудниками полиции.

Напомним, что это не первый такой улов сотрудников кемеровской таможни в нынешнем году. Так, в конце мая еще более крупная партия контрафактных сигарет, потянувшая на полмиллиона рублей, была выявлена и изъята в Междуреченском городском округе.

- Немаркированная продукция наносит ущерб экономическим интересам государства. С начала текущего года было изъято 7914 пачек табачной продукции, - отметил начальник Кемеровской таможни Олег Журавлев.