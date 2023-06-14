Кемеровский и китайский вузы обменяются студентами и преподавателями

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Это поспособствует повышению качества подготовки кадров и проведению совместных мероприятий.

В рамках рабочей поездки в КНР ректор Кемеровского государственного института культуры Александр Шунков подписал договор о сотрудничестве с ректором Хэнаньского педагогического университета Ван Цзунминем. Документ предусматривает организацию академического обмена преподавателями, студентами, аспирантами.

- Международное сотрудничество между нашими вузами позволяет расширить взаимодействие в сфере культуры, науки и образования. Убежден, что договор поможет укрепить связи студенческого сообщества, обеспечит проведение различных мероприятий, стажировок, обмен преподавателями и студентами, а также реализацию совместных культурных и образовательных проектов, - прокомментировал событие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Также Александр Шумков встретился с новым ректором Чанчуньского педагогического университета, вуза-партнера КГИК, Лю Дуо. Было подтверждено намерение работать в рамках образовательных программ в следующие 10 лет.

Студентам Чанчуньского педагогического университета были презентованы образовательные программы кемеровского вуза, предусматривающие возможность продолжения обучения в России на 3-4 курсах.