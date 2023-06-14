К ветеранам СВО в Кузбассе будет индивидуальный подход

Фото: пресс-служба АПК

Помощь можно получить в Кузбасском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» и управлениях соцзащиты в муниципальных образованиях.

В здании, расположенном по адресу: Кемерово, Притомский проспект, 6Б, с 1 июня сотрудники оказывают помощь ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов.

- Обращаю особое внимание на необходимость индивидуального подхода к каждому человеку. Важно окружить вниманием и заботой наших защитников и помочь им вернуться к повседневной жизни, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Социальные координаторы отвечают на вопросы, касающиеся медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Также они оказывают содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогают в решении бытовых вопросов.

За помощью, как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, также можно обращаться в местные управления социальной защиты населения в будние дни с 09 до 18 часов.