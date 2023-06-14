В Кузбасских школах введут уроки профориентации

Фото: пресс-служба ПМЭФ

Они будут проходить каждый четверг, начиная с сентября нынешнего года.

Такие же уроки в новом учебном году намечены во всех школах России.

- Это нам позволит совместить потребности экономики, рассказать о наиболее значимых производствах, которые существуют в стране, открыть ребятам не только мир блогеров, инфлюенсеров, но и красивый мир рабочих профессий, - расскавзал в ходе панельной дискуссии на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге директор Фонда Гуманитарных Проектов, руководитель федерального проекта «Билет в будущее» Иван Есин.