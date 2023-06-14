Школьник из Кузбасса награжден областной медалью за спасение младшеклассник

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Награда нашла юного героя почти через полтора года.

Событие случилось вечером 1 февраля 2022 года. Ученик 5-го класса прокопьевской школы №45 Ефим Кишеев шел на тренировку по боксу, когда услышал крики о помощи, доносившиеся из открытого колодца. Как выяснилось позже, второклассник Ваня из этой же школы играл с ребятами в догонялки, оступился и провалился в колодец (крышка была накануне украдена). Мальчик успел зацепиться руками за железный край, но выбраться самостоятельно не мог, поэтому стал кричать.

Ефим не растерялся и вытащил младшеклассника. После он позвонил его маме и оставался со спасенным до ее прихода.

О Ефиме рассказали в ежегодном сборнике «Горячее сердце», куда входят истории детей и подростков, совершивших героический поступок или преодолевших трудную жизненную ситуацию.

На днях в администрации Правительства Кузбасса прокопчанина наградили медалью «Надежда Кузбасса».