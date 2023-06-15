В Кузбассе наркосбытчик пытался передать в ИВС ботинки с наркотиками

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе наркосбытчика осудили на 10 лет. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в январе 2022 года. Новокузнечанин хотел провернуть незаконное дело и отправить наркотики своему знакомому, который находился в изоляторе временного содержания в Таштаголе. Мужчина забрал запрещенные вещества из тайника в Новокузнецке, прикрепил их под стельки ботинок к подошвам и отдал родственнице знакомого, чтобы та передала их в изолятор. Сама женщина о тайнике не знала.

В комнате приема граждан сотрудники полиции обнаружили наркотики. Внутри ботинок находился гашиш массой более 2 граммов и синтетический наркотик массой около 1 грамма. На драгдилера завели уголовное дело. После сбора доказательственной базы оно было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и приговорил к 10 годам колонии особого режима.