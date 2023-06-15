В Кузбассе пропавшего в лесу мужчину нашли мертвым

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мысках пропавшего 83-летнего мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Пенсионер 8 июня отправился в лес и не вернулся. На поиски мужчины, имеющего проблемы со здоровьем, отправились сотрудники полиции, МЧС, а также десятки добровольцев. Они несколько суток прочесывали лес, однако безуспешно.

Сегодня стало известно, что мужчина найден мертвым.

- Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, - написали волонтеры в своей группе во «ВКонтакте».

Обстоятельства обнаружения пожилого мужчины не раскрываются.