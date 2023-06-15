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НовостиПроисшествия15 июня 2023 2:45

В кузбасском городе загорелась пилорама

ЧП произошло в Березовском
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал ЧП Инцидент Кузбасс (Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий)

Фото: телеграм-канал ЧП Инцидент Кузбасс (Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий)

Вечером в среду, 14 июня, в Березовском произошел пожар на частной пилораме. Очевидцы разместили в соцсетях фото с места ЧП.

Как рассказали в МЧС Кузбасса, сигнал о пожаре в переулке Резвых поступил в оперативную службу в 21:51. На место происшествия немедленно отправились подразделения спасателей. Огонь удалось потушить в 23:33. К работам были привлечены 21 человек и 8 единиц техники.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.