Кузбасского бизнесмена обвинили в даче взятки работнику Российских железных дорог

Кузбасскому взяткодателю грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасского предпринимателя обвиняют в даче взятки должностному лицу ОАО «РЖД». Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Следком России по Кузбассу закончил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего бывшего гендиректора кузбасской фирмы.

- Установлено, что с марта 2019-го по март 2020 года бизнесмен через посредника дал взятку 100 тысяч рублей начальнику железнодорожной станции Полосухино за обеспечение ускорения подачи вагонов при исполнении заключенных коммерческой организацией договоров. Такое же преступление подозреваемый совершил в 2022 году. На этот раз он передал руководителю станции Полосухино через посредника 60 тысяч рублей, - сообщили «Комсомолке» в Следкоме России по Кузбассу.

Следственные органы выявили еще один незаконный эпизод в действиях бизнесмена. В течение года он периодически передавал через посредника по пять тысяч рублей замначальнику Новокузнецкого отдела обработки документов по перевозке грузов ОАО «РЖД» за информацию о планах, объемах погрузки и отправлениях грузовых составов. Общая сумма взятки составила 50 тысяч рублей.

Доказательная база, собранная следствием, достаточно убедительная, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

- На денежные средства и имущество обвиняемого, в том числе недвижимое, наложен арест на общую сумму более 20 миллионов рублей, - добавили в Следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.

В силовом ведомстве региона уточнили, что уголовные дела в отношении взяткополучателей и посредников выделены в отдельное производство и сейчас они находятся в суде на стадии рассмотрения по существу.