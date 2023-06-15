16 парков, скверов и городских площадок благоустроят на севере Кузбасса

Благоустройство городских парков в Кузбассе уже началось.

В северных городах Кузбасса в 2024 году отремонтируют 16 скверов, парков и аллей.

В двух Анжеро-Судженских парках после их реконструкции появятся новые скейт-площадки, в Березовском на Молодежном бульваре - современные парковые диваны, урны, детские и спортивные площадки, а в Мариинске реконструируют площадь у кинотеатра «Юбилейный». В Тайге по решению местных жителей отремонтируют тротуар между улицей 40 лет Октября и проспектом Кирова, в Топках восстановят две пешеходные дорожки на улицах Топкинской и Пушкина. В Юрге горожане проголосовали сразу за две территории - аллею проспекта Кузбасского и парк «Кировский».

- В парке создадут комфортные условия для проведения физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и активного отдыха жителей и гостей города, - уточнили в администрации Юрги.

- Благодарю за активную жизненную позицию всех кузбассовцев, кто участвовал в выборе объектов благоустройства. Очень ценно, что свой вклад в развитие территорий вносят сами жители наших городов. Мы развиваем и делаем более современными, удобными и красивыми не только столицы агломераций - Кемерово и Новокузнецк, а меняем облик всего региона, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.