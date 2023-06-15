Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 3:53

16 июня в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 16 июня, инспекторы ГИБДД проведут в Кемерове массовые рейды в рамках Единого дня безопасности. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Проверки водителей будут направлены на пресечение различных видов нарушений, в том числе неправильной перевозки детей-пассажиров, выездов на встречную полосу, управления автомобилем в нетрезвом виде и других.

В ГИБДД призвали водителей уделить особое внимание детям на дорогах. Автомобилистам следует заранее снижать скорость, проезжая мимо школ и детских садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении во дворах. Водителям-родителям ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности юных пассажиров.