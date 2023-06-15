16 июня в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 16 июня, инспекторы ГИБДД проведут в Кемерове массовые рейды в рамках Единого дня безопасности. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Проверки водителей будут направлены на пресечение различных видов нарушений, в том числе неправильной перевозки детей-пассажиров, выездов на встречную полосу, управления автомобилем в нетрезвом виде и других.

В ГИБДД призвали водителей уделить особое внимание детям на дорогах. Автомобилистам следует заранее снижать скорость, проезжая мимо школ и детских садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении во дворах. Водителям-родителям ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности юных пассажиров.