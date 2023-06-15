Кузбасским выпускникам помогут с работой.

В Кузбассе свыше 1,4 тысячи выпускников получили работу благодаря специальному проекту службы занятости региона «СтартКарьеры». Открывающиеся перед молодыми людьми местные перспективы отбивают у них желание искать работу в другом регионе.

Главный модератор проекта - карьерный консультант. Он полностью готовит выпускников к выходу на работу. При необходимости консультант помогает молодым специалистам подготовиться к собеседованию, корректно составить резюме, подобрать краткосрочные курсы обучения, направляет выпускника на стажировку.

- Программа стажировок дает возможность молодым людям приобрести необходимый трудовой опыт. На время стажировки на предприятии за каждым молодым специалистом закрепляется наставник, - сообщили «Комсомолке» в Министерстве труда и занятости населения Кузбасса.

Руководитель ведомства Алексей Гришин уточнил, что и работодатели на стажировке присматриваются к стажеру в условиях реальной деятельности. Они оценивают потенциал выпускника.

- Молодые кадры выходят на рынок труда с начальной профессиональной подготовкой, а работодателям требуются квалифицированные работники с опытом, даже в условиях дефицита кадров. «СтартКарьеры» позволяет устранить это несоответствие. В рамках проекта мы оказываем молодежи содействие в построении профессиональной карьеры, ведь они - будущее нашей экономики. Поэтому важно, чтобы молодые перспективные специалисты оставались в Кузбассе, помогали развивать наш регион, - подчеркнул Алексей Гришин.