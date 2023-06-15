Россельхозбанк уместит бизнес фермера в смартфон

Фото: пресс-служба РСХБ.

Россельхозбанк планирует запустить многофункциональное приложение для ведения агробизнеса, включающее в себя инструменты для управления заказами в интернет-магазине, включая получение и отправку оповещений о смене этапа обработки заказа, функционал для продвижения товаров и модуль для коммуникации с клиентами

- Россельхозбанк накопил обширные компетенции в области разработки цифровых сервисов для агропредпринимателей, мы хорошо знаем их потребности. И именно для фермеров мы разрабатываем многофункциональное приложение, в котором они смогут выбрать инструменты для оптимизации бизнес-процессов и роста эффективности предприятия, – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Уже летом будет запущен конструктор сайта, с помощью которого можно создать собственный интернет-магазин с каталогом продукции, полноценным функционалом оформления и оплаты заказов на сайте. Дизайн сайта можно будет выбрать из нескольких базовых шаблонов или заказать индивидуальный дизайн.

Кроме того, в приложении будет действовать CRM-система, интегрированная с экосистемой сервисов Свое Россельхозбанка, и доступны рекомендации по развитию бизнеса, сравнение с конкурентами и персонализированные предложения Россельхозбанка.

В планах РСХБ – наращивание функционала приложения на основе портретов клиента, обратной связи и исследований, интеграция сервисов в экосистему Россельхозбан а для всестороннего обмена данными.

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