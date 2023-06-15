Россельхозбанк и Росконгресс во второй раз объединят представителей винодельческой отрасли на ПМЭФ

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Тематическая площадка объединит производителей вина, регуляторов рынка, сомелье, представителей государства и компаний-дистрибьюторов, представителей сегмента HoReCa. В рамках деловой программы участники обсудят актуальные вопросы виноделия, определят вектор дальнейшего развития и обсудят вопросы импортозамещения оборудования и комплектующих. Одной из тем дискуссий станет развитие энотуризма. В рамках «ВиноГрада» также пройдут дегустационные сессии и презентация вин, лекции, питч-сессии и мастер-классы.

- Россельхозбанк активно поддерживает российское виноградарство и виноделие. За последние 10 лет мы помогли реализовать целый ряд значимых проектов в этой отрасли, включая закладку виноградников, строительство и оснащение бизнеса. На площадке «Виноград» мы хотим поделиться результатами нашей работы в этом направлении и рассказать о дальнейших планах, - заявил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Напомним, что в июне 2022 года «ВиноГрад» стал отправной точкой взаимодействия Россельхозбанка и Фонда Росконгресс в направлении поддержки и развития виноградарства и виноделия в России. В прошлом году площадка была самой обсуждаемой активностью ПМЭФ’22. За четыре дня ее посетило более 10 тысяч человек.

Партнерский материал.

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