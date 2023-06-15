Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кузбассе пропала туристическая группа, состоящая из двух мужчин и одной женщины. О поисках людей объявили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

36-летняя Ирина Алгайкина, 41-летний Олег Пирадзе и Александр Петров 11 июня поехали из Кемерова в пгт Ижморский, чтобы там сплавляться по реке. С собой у них были рюкзаки и надувные лодки. С тех пор о туристах ничего не известно.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении кемеровчан или готов оказать помощь в их поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.