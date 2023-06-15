Новой автозаправке в Кемерове приказали долго жить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Кемерова отказала местному бизнесмену в строительстве автозаправочной станции и ремонтной мастерской в городском микрорайоне Южный. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Речь идет об участке на улице Двужильного. Здесь уже находятся шинный центр, автомойка и АГЗС. Общая площадь участка, согласно публичной кадастровой карте, составляет 1 287 квадратных метров, здания, которое предприниматель планировал использовать, - 623,7 квадратных метра. Само здание находится в непосредственной близости от газовой заправки.

- Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по причине несоблюдения противопожарных расстояний, расположенных в Заводском районе города Кемерово, по адресу: ул. Юрия Двужильного - «заправка транспортных средств, ремонт автомобилей», - говорится в документе, подписанном мэром Кемерова Дмитрием Анисимовым.