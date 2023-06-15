Лояльность к экологии: баллы «Урожай» можно направить на защиту окружающей среды

Фото: пресс-служба РСХБ.

У клиентов РСХБ появилась возможность совершать пожертвования накопленных в программе лояльности «Урожай» баллов в Фонд «Экология» на реализацию основных проектов. В этом году запланирован выпуск 20 000 мальков осетра в озеро Байкал. С начала 2023-го более 5 000 сотрудников РСХБ приняли участие более чем в 200 мероприятиях экологической направленности, включая совместный проект с Росприроднадзором по очистке прибрежных территорий России.

Пожертвовать баллы «Урожай» легко: нужно выбрать сертификат номиналом 50, 100, 500, 5 000 или 10 000 рублей, положить в корзину желаемое количество сертификатов и нажать кнопку «купить». Денежные средства будут зачислены на счет Фонда. В будущем планируется расширить возможности перечисления баллов, кратных любой сумме баллов пользователя в программе «Урожай».

- Теперь клиентам банка предоставлена возможность поддержать экологические инициативы Банка и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. РСХБ придерживается принципов «зеленого банкинга» и транслирует идеи и принципы ответственного финансирования, ведь только объединив усилия мы можем сделать окружающую среду благоприятной для нас и для будущих поколений, - отмечает Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

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