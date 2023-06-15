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НовостиПроисшествия15 июня 2023 6:44

В Кузбассе мужчина сбежал из колонии за несколько месяцев до освобождения

Его задержали в тот же день в московском аэропорту «Домодедово»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе мужчина сбежал из колонии-поселения. Теперь беглецу придется отсидеть еще три года.

Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, инцидент произошел в январе этого года. Осужденный кемеровчанин, отбывавший наказание в колонии-поселении в Тайге, покинул территорию котельной, где он трудился кочегаром. Мужчина совершил побег всего за несколько месяцев до освобождения! Его поймали утром того же дня, но уехать он успел далеко - сотрудники линейного отдела органов внутренних дел задержали его в московском аэропорту «Домодедово».

Беглеца вернули в колонию и завели на него новое уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил три года колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.