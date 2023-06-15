Первый турнир по летнему биатлону пройдет в Кузбассе в пятницу, 16 июня

В Кузбассе впервые пройдут соревнования по летнему биатлону.

16 июня, в 12.00, на Московской площади в Кемерове впервые в Кузбассе стартуют региональные соревнования по летнему биатлону. Участие в них примут 100 спортсменов из Кемерова, Гурьевска, Анжеро-Судженска. Спортсмены посоревнуются соревноваться на лыжероллерах.

- На масс-старт протяженностью 2,5 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут юноши и девушки 2008 – 2010 годов рождения. Первые два стрельбища стрелять будут лежа, два заключительных - стоя. Их старшие товарищи - подростки 2011 – 2012 годов рождений выявят победителей и призеров в кросс-спринте на дистанции 1,5 км с двумя огневыми рубежами. За каждый промах спортсмены получат штрафной круг 50 метров, - рассказали в министерстве спорта Кузбасса.

Лучших определят по общему времени прохождения трассы, поэтому биатлонистам важно как можно быстрее пробежать расстояние до стрельбища и быстро и точно поражать мишени.

Победителей и призеров летнего биатлона наградят медалями, кубками, грамотами минспорта Кузбасса и ценными призами.