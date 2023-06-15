В Кузбассе будут судить мужчину, который избивал ребенка и кидал в его сторону нож

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет 38-летний житель Осинников, обвиняемый в истязании ребенка. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Жертвой мужчины стал его 12-летний пасынок. Отчим постоянно избивал мальчика, выражался в его адрес нецензурной бранью, а однажды стал кидать в его сторону нож, поранив таким образом ему руки и ноги. После случившегося подросток убежал из дома и рассказал о произошедшем соседям, которые обратились в правоохранительные органы.

На период следствия мужчину заключили под стражу. Сообщается, что ранее семья – в ней воспитывается еще двое маленьких детей - в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Теперь она поставлена на учет в ПДН.

Сейчас уголовное дело передано в суд.