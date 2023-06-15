Россельхозбанк – 23 года на благо отрасли

Фото: пресс-служба РСХБ.

13 июня Россельхозбанк отметил 23-й день рождения, и поэтому в компании рассказали о своих достижениях в агропромышленной отрасли (АПК), предприятиям которой банк оказывает комплексную поддержку.

- Прибыль агросектора страны в 2022 году превысила 1,5 трлн рублей: это почти на треть больше результата 2021 года и более чем в 12 раз больше, чем, например, в 2005 году. Все эти годы Россельхозбанк идет рядом с аграриями, помогая им реализовать свой потенциал, – отметил председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

За годы работы РСХБ направил на поддержку АПК 14 трлн рублей. Банк оказал поддержку в финансировании 2 735 предприятий молочного и мясного направления, выдал 587 млрд рублей на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, направил 4,6 трлн рублей кредитных средств на сезонные работы направлено, предоставил экспортно ориентированным компаниям страны 2,4 трлн рублей.

В цифровом пространстве банк создал экосистему Свое. Банк обеспечивает 100% доступность финансовых услуг на сельских территориях и входит в первую тройку по размеру филиальной сети.

90% клиентов РСХБ пользуются услугами в цифровом формате. Доля собственных разработок в ИТ-инфраструктуре банка 56%, доля отечественного ПО 75 %, а с 2024 года планируется полностью перейти на независимый стек.

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