В Кемерове полицейские поймали пьяного автоугонщика

Дорожный патруль в Кемерове сработал на опережение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции догнали и задержали нетрезвого автоугонщика.

На шоссе Егорова внимание экипажа ДПС привлек отечественный ВАЗ-21099, ехавший без включенных фар. А когда требования об остановке водитель отечественного автомобиля проигнорировал, полицейским пришлось устроить за ним погоню.

- Уходя от преследования, водитель несколько раз нарушил правила, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. Нарушителя догнали и задержали, им оказался 19-летний парень. Машину он, как, оказалось, угнал, поэтому и световые приборы не включал, пытаясь остаться на дороге незамеченным, - рассказали « Комсомолке» пресс- службе УГИБДД Кузбасса.

От кемеровчанина разило алкоголем за три версты. Его нетрезвое состояние подтвердила медэкспертиза. Позже оказалось, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения его привлекали уже не раз, не два и не три.

- Сотрудники полиции составили в отношении водителя протоколы. Общая сумма назначенных кемеровчанину штрафов может превысить 35 тысяч рублей, - добавили в региональной автоинспекции