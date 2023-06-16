В Кемерове горячую воду вернут в дома досрочно

Фото: архив "КП" Фото: Олег Укладов

В Кемерове жителям левобережной части города досрочно дадут горячую воду после гидравлических испытаний. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Речь идет о потребителях, которые попали под отключения с 5 июня. Горячая вода в их дома начнет поступать утром 16 июня.

- Горячая вода в течение пятницы должна появиться у большей части потребителей, которые были отключены от ресурса на период испытаний. В субботу процесс запуска ГВС продолжится, - подчеркнули в компании.

Напомним, что, согласно графику, гидравлические испытания в Центральном и Ленинском районах должны были продлиться до воскресенья, 18 июня.