В Кузбассе маленький ребенок упал из окна третьего этажа

Фото: архив "КП" Фото: Юлия НАУМЕНКО

В Прокопьевске двухлетний ребенок упал из окна третьего этажа. Полицейские проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Малыш находился у бабушки в гостях. Когда пожилая женщина отвлеклась на приготовление еды, мальчик залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала веса ребенка, и он упал вниз. Малыша госпитализировали с ушибами внутренних органов.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В полиции призвали кузбассовцев соблюдать простые правила, которые позволять уберечь детей от падений с высоты. Так, нельзя оставлять малышей без присмотра, а также оставлять открытыми окна. Рекомендуется установить на окна специальные замки и решетки, отодвинуть мебель от окон.