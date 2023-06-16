ПМЭФ: РСХБ спрогнозировал рост потребления российского вина

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Ключевыми факторами, определяющими эту тенденцию, становятся, с одной стороны, климат, который ограничит возможности наращивания темпов для поставщиков из традиционных терруаров, с другой - конечность ресурсов классических винных регионов и естественная динамика цен.

- Все это, по сути, очищает путь российскому производителю, который уже окреп и готов захватывать новые рынки. Безусловно, поначалу ими станут ближайшие дружественные соседи - Беларусь, Казахстан и Китай, однако перспективы по наращиванию поставок в другие страны также велики. В этом году среднегодовой экспорт вина из России превысит 9,3 млн долларов, на будущее тренд, очевидно нарастающий, - сказал Андрей Дальнов.

Динамика производства вина в России увеличивается и в 2023 году превысит отметку в 50 млн декалитров.

Согласно прогнозу, с 2022 года по 2023 год потребления российского вина вырастет на 0,5 литра на человека в год. К 2030 году этот показатель увеличится до 4,5 литров в год.

Россельхозбанк активно поддерживает российское виноградарство и виноделие. За последние 10 лет банк помог реализовать целый ряд значимых проектов в этой отрасли, включая закладку виноградников, строительство и оснащение бизнеса и содействие в продвижении туров на отечественные винодельни.

Партнерский материал.

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