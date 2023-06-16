В Кемеровском районе на Томи заблудились трое детей

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Кемеровском районе спасатели помогли трем детям, которые заблудились в районе поселка Металлплощадка. Об инциденте рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы поступил сигнал о том, что трое подростков потерялись и не могут найти дорогу домой. Спасатели прибыли на место, нашли детей, помогли им перебраться через ручей и передали сотрудникам полиции.

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Напомним, что ранее в Кузбассе заблудились трое туристов, сплавлявшихся по реке. Их нашли с помощью вертолета Росгвардии.