В Кузбассе нашли кость гигантского динозавра

Фото: Кузбасский краеведческий музей.

В деревне Шестаково палеонтологи обнаружили фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра – завропода. Об этом рассказали в Кузбасском краеведческом музее.

Часть скелета (скорее всего, это была передняя лапа) нашли на участке Шестаково-3 в том же костеносном слое, в котором пять лет назад уже были обнаружены фрагменты хвоста гигантского ящера. Тогда ученые искали другие останки завропода, но не нашли их, поэтому решили, что находки на этом участке ограничиваются костями хвостового отдела позвоночника. Однако найденная новая кость опровергла эти выводы.

- Схема залегания остатков завропода позволяет предположить, что скелет в какой-то момент попал в водный поток и кости были транспортированы вдоль русла. Расстояние между предыдущими находками и находкой 2023 года составляет более семи метров. Вода могла перенести отдельные кости на десятки и даже сотни метров, прежде чем они оказались под слоем ила, который сохранил их на миллионы лет, - рассказали в музее.

Палеонтологи полагают, что в ходе дальнейших поисков удастся обнаружить другие фрагменты скелета этого животного.

Напомним, что с 23 по 25 июня в деревне Шестаково состоится семейный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Помимо развлекательной части предполагается проведение научного симпозиума. Планируется, что мероприятие посетят более сотни ученых со всей России.